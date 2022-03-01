umlaut Salarissen

Bedrijvengids
umlaut's salaris varieert van $43,418 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Germany aan de onderkant tot $98,505 voor een Technisch Programma Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van umlaut. Laatst bijgewerkt: 9/21/2025

$160K

Industrieel Designer
$53.7K
Informatietechnoloog (IT)
$53.2K
Software Engineer
$43.4K

Technisch Programma Manager
$98.5K
Veelgestelde vragen

Den högst betalda rollen som rapporterats på umlaut är Technisch Programma Manager at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $98,505. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på umlaut är $53,452.

