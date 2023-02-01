Bedrijvengids
Umba
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
Top Inzichten
  • Deel iets unieks over Umba dat nuttig kan zijn voor anderen (bijv. sollicitatietips, teamkeuzes, unieke cultuur, etc).
    • Over

    Umba Box finds gorgeous and fun handmade goods from artists in the US and around the world, then mails them to our subscribers every month. This partnership helps artists to earn a living wage.

    umba.com
    Website
    2011
    Oprichtingsjaar
    90
    Aantal Werknemers
    $10M-$50M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

    Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

    Abonneer je op geverifieerde aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

    Uitgelichte Vacatures

      Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Umba

    Gerelateerde Bedrijven

    • Spotify
    • Google
    • Intuit
    • PayPal
    • Netflix
    • Bekijk alle bedrijven ➜

    Andere Bronnen