Ultima Genomics
Ultima Genomics Salarissen

Ultima Genomics's salaris varieert van $110,445 in totale vergoeding per jaar voor een Mechanisch Ingenieur aan de onderkant tot $195,975 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ultima Genomics. Laatst bijgewerkt: 9/21/2025

$160K

Biomedisch Ingenieur
$189K
Hardware Engineer
$152K
Mechanisch Ingenieur
$110K

Software Engineer
$196K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Ultima Genomics is Software Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $195,975. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ultima Genomics is $170,643.

