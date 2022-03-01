Ulta Beauty Salarissen

Ulta Beauty's salaris varieert van $120,146 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist aan de onderkant tot $172,000 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ulta Beauty . Laatst bijgewerkt: 9/21/2025