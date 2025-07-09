Ujjivan Small Finance Bank Salarissen

Ujjivan Small Finance Bank's salaris varieert van $5,284 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service Operations aan de onderkant tot $49,563 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ujjivan Small Finance Bank . Laatst bijgewerkt: 9/21/2025