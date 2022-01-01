Bedrijvengids
Udemy
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Udemy Salarissen

Udemy's salaris varieert van $48,676 in totale vergoeding per jaar voor een Product Manager in Turkey aan de onderkant tot $382,500 voor een Property Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Udemy. Laatst bijgewerkt: 9/20/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Scientist
L3 $165K
L4 $237K
Marketing
Median $166K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Product Designer
Median $165K
Recruiter
Median $115K
Software Engineering Manager
Median $117K
Business Operations Manager
$135K
Business Analist
$255K
Customer Service
$275K
Data Science Manager
$72.1K
Marketing Operations
$139K
Product Manager
$48.7K
Programma Manager
$117K
Project Manager
$172K
Property Manager
$383K
Sales
$122K
Solution Architect
$218K
Technisch Programma Manager
$147K
Venture Capitalist
$291K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Udemy is Property Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $382,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Udemy is $165,334.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Udemy

Gerelateerde Bedrijven

  • Poshmark
  • Tesla
  • Yelp
  • Coursera
  • Expedia
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen