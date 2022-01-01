Udemy Salarissen

Udemy's salaris varieert van $48,676 in totale vergoeding per jaar voor een Product Manager in Turkey aan de onderkant tot $382,500 voor een Property Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Udemy . Laatst bijgewerkt: 9/20/2025