Udaan
Udaan Salarissen

Udaan's salaris varieert van $3,482 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant aan de onderkant tot $118,850 voor een Business Development aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Udaan. Laatst bijgewerkt: 9/12/2025

$160K

Software Engineer
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Scientist
Median $60K
Software Engineering Manager
Median $75.3K

Product Manager
Median $85.4K
Accountant
$3.5K
Business Analist
$27.9K
Business Development
$119K
Data Analist
$17.4K
Fashion Designer
$10.7K
Financieel Analist
$38.8K
Human Resources
$33.6K
Legal
$34.7K
Marketing
$59.6K
Product Designer
$36.4K
Programma Manager
$58.9K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Udaan zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Udaan is Business Development at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $118,850. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Udaan is $38,861.

