UBS Salarissen

UBS's salaris varieert van $22,039 in totale vergoeding per jaar voor een Data Science Manager in United States aan de onderkant tot $230,974 voor een Programma Manager in Switzerland aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van UBS. Laatst bijgewerkt: 9/4/2025

$160K

Software Engineer
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Data Engineer

Site Reliability Engineer

Quantitative Developer

Data Scientist
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Quantitative Researcher

Investment Banker
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Financieel Analist
Median $110K
Business Analist
Median $110K
Product Manager
Median $138K
Software Engineering Manager
Median $175K
Business Operations Manager
Median $64.2K
Management Consultant
Median $82.5K
Project Manager
Median $150K
Solution Architect
Median $206K

Data Architect

Cloud Security Architect

Informatietechnoloog (IT)
Median $106K
Technisch Programma Manager
Median $173K
Cybersecurity Analist
Median $108K
Accountant
$44.6K
Administratief Assistent
$80.4K
Business Operations
$109K
Business Development
$76.3K
Chief of Staff
$159K
Data Analist
$162K
Data Science Manager
$22K
Human Resources
$164K
Legal
$159K
Product Designer
$143K
Product Design Manager
$28.3K
Programma Manager
$231K
Recruiter
$148K
Sales
$159K
Total Rewards
$157K
UX Researcher
$137K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij UBS is Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $230,974. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij UBS is $137,369.

