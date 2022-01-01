Bedrijvengids
Ubisoft Salarissen

Ubisoft's salaris varieert van $20,193 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $178,500 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ubisoft. Laatst bijgewerkt: 9/20/2025

$160K

Software Engineer
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Web Developer

Video Game Software Engineer

Research Scientist

Product Manager
Median $108K
Software Engineering Manager
Median $116K

Data Analist
Median $48.8K
Data Scientist
Median $70K
Project Manager
Median $65.4K
Marketing
Median $111K
Solution Architect
Median $119K
Business Analist
$20.2K
Grafisch Designer
$58.8K
Informatietechnoloog (IT)
$79.9K
Marketing Operations
$50.5K
Product Designer
$126K
Product Design Manager
$164K
Technisch Programma Manager
$179K
UX Researcher
$81.4K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Ubisoft is Technisch Programma Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $178,500. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ubisoft is $81,405.

