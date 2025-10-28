Bedrijvengids
Trip.com
  • Salarissen
  • Product Manager

  • Alle Product Manager Salarissen

Trip.com Product Manager Salarissen

Het mediane Product Manager vergoedinspakket in China bij Trip.com bedraagt in totaal CN¥758K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Trip.com's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025

Mediaan Pakket
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Totaal per jaar
CN¥758K
Niveau
L5
Basissalaris
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Bonus
CN¥121K
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Trip.com?
Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij Trip.com in China ligt op een jaarlijkse totale beloning van CN¥1,175,529. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Trip.com voor de Product Manager functie in China is CN¥541,157.

Andere Bronnen