Business Operations vergoeding in United States bij TripAdvisor bedraagt €54.6K per year voor SE2. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor TripAdvisor's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025
Gemiddelde Totaalvergoeding
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij TripAdvisor zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)