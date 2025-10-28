Bedrijvengids
Business Operations vergoeding in United States bij TripAdvisor bedraagt €54.6K per year voor SE2. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor TripAdvisor's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

€44.7K - €54.1K
Spain
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij TripAdvisor zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Business Operations bij TripAdvisor in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van €57,614. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij TripAdvisor voor de Business Operations functie in United States is €41,224.

