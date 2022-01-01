TripActions Salarissen

Bedrijvengids
TripActions's salaris varieert van $74,990 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist in Netherlands aan de onderkant tot $227,000 voor een Product Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van TripActions. Laatst bijgewerkt: 9/13/2025

$160K

Data Analist
$84.9K
Data Scientist
Median $75K
Financieel Analist
$116K

Product Designer
$108K
Product Manager
Median $227K
Project Manager
$129K
Sales
$84.6K
Software Engineer
Median $220K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij TripActions is Product Manager met een jaarlijkse totale beloning van $227,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij TripActions is $111,712.

