TravelPerk Salarissen

TravelPerk's salaris varieert van $51,178 in totale vergoeding per jaar voor een Sales in Spain aan de onderkant tot $152,176 voor een Product Manager in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van TravelPerk. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Software Engineer
Median $82.4K

Full-Stack Software Engineer

Product Manager
Median $152K
Customer Service Operations
$113K

Human Resources
$86.6K
Sales
$51.2K
Software Engineering Manager
$97.2K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij TravelPerk zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij TravelPerk is Product Manager met een jaarlijkse totale beloning van $152,176. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij TravelPerk is $91,918.

