TransUnion
TransUnion Salarissen

TransUnion's salaris varieert van $10,548 in totale vergoeding per jaar voor een Financieel Analist aan de onderkant tot $300,000 voor een Sales aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van TransUnion. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Data Scientist
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Software Engineer
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Backend Software Engineer

Product Manager
L2 $113K
L4 $179K

Data Science Manager
Median $184K
Business Analist
Median $99.5K
Sales
Median $300K
Business Operations Manager
$123K
Business Development
$140K
Data Analist
$116K
Financieel Analist
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Legal
$114K
Management Consultant
$101K
Marketing
$231K
Marketing Operations
$88.7K
Product Designer
$97.5K
Programma Manager
$140K
Project Manager
Median $149K
Software Engineering Manager
$110K
Technisch Programma Manager
$184K
Venture Capitalist
$169K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij TransUnion is Sales met een jaarlijkse totale beloning van $300,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij TransUnion is $122,610.

