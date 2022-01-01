Bedrijvengids
Trainline
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Trainline Salarissen

Trainline's salaris varieert van $35,148 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing aan de onderkant tot $142,353 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Trainline. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
Median $107K

Full-Stack Software Engineer

Product Manager
Median $142K
Software Engineering Manager
Median $122K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Product Designer
Median $74.5K
Business Analist
Median $84.9K
Data Analist
$83.1K
Data Scientist
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Marketing
$35.1K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Trainline is Product Manager met een jaarlijkse totale beloning van $142,353. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Trainline is $84,017.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Trainline

Gerelateerde Bedrijven

  • SIXT
  • trivago
  • Vacasa
  • Marriott
  • Hertz
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen