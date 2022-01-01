Trainline Salarissen

Trainline's salaris varieert van $35,148 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing aan de onderkant tot $142,353 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Trainline . Laatst bijgewerkt: 10/27/2025