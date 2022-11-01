Bedrijvengids
Trafigura
Trafigura Salarissen

Trafigura's salaris varieert van $27,624 in totale vergoeding per jaar voor een Human Resources in India aan de onderkant tot $437,175 voor een Data Scientist in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Trafigura. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Business Analist
$76.2K
Data Scientist
$437K
Human Resources
$27.6K

Software Engineer
$161K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Trafigura is Data Scientist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $437,175. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Trafigura is $118,524.

Andere Bronnen