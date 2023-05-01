Bedrijvenoverzicht
    • Over

    TRADE X is a global automotive trading platform that connects authorized buyers and sellers worldwide. It offers a full-service trading solution, handling logistics, compliance, and trade finance.

    tradexport.com
    Website
    2018
    Oprichtingsjaar
    126
    # werknemers
    $10M-$50M
    Geschatte omzet
    Hoofdkantoor

    Overige bronnen