Bedrijvenoverzicht
Toshiba
Werk je hier? Claim je bedrijf

Toshiba Salarissen

Het salarisbereik van Toshiba varieert van $30,845 in totale vergoeding per jaar voor een Technisch Programma Manager aan de onderkant tot $208,035 voor een Verkoop aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Toshiba. Laatst bijgewerkt: 8/20/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Data Wetenschapper
Median $119K
Bedrijfsontwikkeling
$152K
Hardware Ingenieur
$43.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Werktuigbouwkundige
$115K
Programmamanager
$136K
Projectmanager
$118K
Verkoop
$208K
Software Engineer
$38K
Software Engineering Manager
$189K
Technisch Programma Manager
$30.8K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

O cargo mais bem pago reportado na Toshiba é Verkoop at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $208,035. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Toshiba é $118,139.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Toshiba

Gerelateerde bedrijven

  • ECI
  • Speridian Technologies
  • ConvergeOne
  • Avanade
  • Arcesium
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen