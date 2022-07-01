Bedrijvenoverzicht
Torc Robotics
Torc Robotics Salarissen

Het salarisbereik van Torc Robotics varieert van $18,814 in totale vergoeding per jaar voor een Hardware Ingenieur aan de onderkant tot $248,352 voor een Werktuigbouw-, Elektrotechniek- en Pijpleiding Ingenieur aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Torc Robotics. Laatst bijgewerkt: 8/25/2025

$160K

Software Engineer
Median $152K

Machine Learning-ingenieur

Productie software-ingenieur

Business Analist
$185K
Klantenservice
$51.6K

Data Analist
$174K
Hardware Ingenieur
$18.8K
Werktuigbouwkundige
$186K
Werktuigbouw-, Elektrotechniek- en Pijpleiding Ingenieur
$248K
Productmanager
$237K
Software Engineering Manager
$137K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Bij Torc Robotics zijn Aandelen-/aandelenrechten onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Torc Robotics is Werktuigbouw-, Elektrotechniek- en Pijpleiding Ingenieur at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $248,352. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Torc Robotics is $174,049.

