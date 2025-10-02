Bedrijvengids
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Delhi Area bij Times Internet bedraagt in totaal ₹2.2M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Times Internet's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Times Internet
Software Engineer
Noida, UP, India
Totaal per jaar
₹2.2M
Niveau
L1
Basissalaris
₹2.1M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹105K
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Times Internet?

₹13.94M

Nieuwste Salarisinzendingen
Stage Salarissen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at Times Internet in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹3,981,458. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Times Internet for the Software Engineer role in Greater Delhi Area is ₹2,095,122.

