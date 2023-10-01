Tiket.com Salarissen

Bedrijvengids
Tiket.com's salaris varieert van $10,432 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $26,130 voor een Data Scientist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Tiket.com. Laatst bijgewerkt: 10/15/2025

Don't get lowballed
Software Engineer
Median $14.4K

Backend Software Engineer

Product Manager
Median $24.1K
Business Analist
$10.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data Analist
$14.1K
Data Scientist
$26.1K
Product Designer
$10.4K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Tiket.com is Data Scientist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $26,130. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Tiket.com is $14,215.

Andere Bronnen