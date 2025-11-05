Bedrijvengids
De gemiddelde Recruiter totale vergoeding in Romania bij Tide varieert van RON 151K tot RON 211K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tide's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

RON 163K - RON 190K
Romania
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Tide zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Recruiter bij Tide in Romania ligt op een jaarlijkse totale beloning van RON 211,271. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Tide voor de Recruiter functie in Romania is RON 150,908.

