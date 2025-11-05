Bedrijvengids
De gemiddelde Product Design Manager totale vergoeding in India bij Tide varieert van ₹4.49M tot ₹6.51M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tide's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

₹5.09M - ₹5.91M
India
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
₹4.49M₹5.09M₹5.91M₹6.51M
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Tide zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Design Manager bij Tide in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹6,513,977. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Tide voor de Product Design Manager functie in India is ₹4,488,623.

