Het mediane Data Scientist vergoedinspakket in Germany bij ThyssenKrupp bedraagt in totaal €79.3K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ThyssenKrupp's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/4/2025

Mediaan Pakket
company icon
ThyssenKrupp
Data Scientist
hidden
Totaal per jaar
€79.3K
Niveau
-
Basissalaris
€73.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.9K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
2 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij ThyssenKrupp?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij ThyssenKrupp in Germany ligt op een jaarlijkse totale beloning van €93,301. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ThyssenKrupp voor de Data Scientist functie in Germany is €73,441.

Andere Bronnen