Bedrijvengids
thredUP
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

thredUP Salarissen

thredUP's salaris varieert van $91,728 in totale vergoeding per jaar voor een Product Manager in United States aan de onderkant tot $226,000 voor een Software Engineer in Ukraine aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van thredUP. Laatst bijgewerkt: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Business Analist
$134K
Klantenservice
$101K
Marketing
Median $115K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Product Manager
$91.7K
Software Engineer
Median $226K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij thredUP is Software Engineer met een jaarlijkse totale beloning van $226,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij thredUP is $115,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor thredUP

Gerelateerde Bedrijven

  • Under Armour
  • URBN
  • Poshmark
  • The RealReal
  • Columbia Sportswear
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen