Thrasio Salarissen

Thrasio's salaris varieert van $51,640 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist in India aan de onderkant tot $201,000 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Thrasio. Laatst bijgewerkt: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Business Operations
$114K
Business Analist
$124K
Business Development
$130K
Data Analist
$51.6K
Investment Banker
$141K
Marketing
$194K
Project Manager
$122K
Software Engineering Manager
$201K
De best betaalde functie gerapporteerd bij Thrasio is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $201,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Thrasio is $130,345.

