ThousandEyes Salarissen

ThousandEyes's salaris varieert van $38,997 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Success in Mexico aan de onderkant tot $673,891 voor een Sales in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ThousandEyes. Laatst bijgewerkt: 11/16/2025

Software Engineer
Median $237K
Customer Success
$39K
Product Designer
$279K

Product Manager
$412K
Sales
$674K
Vesting Schema

33%

JR 1

33%

JR 2

34%

JR 3

Bij ThousandEyes zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33% vest in het 1st-JR (33.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (11.00% per periode)

  • 34% vest in het 3rd-JR (11.33% per periode)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij ThousandEyes is Sales at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $673,891. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ThousandEyes is $279,098.

