De gemiddelde Informatietechnoloog (IT) totale vergoeding bij ThoughtSpot varieert van ₹3.64M tot ₹4.98M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ThoughtSpot's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/4/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

₹3.94M - ₹4.68M
India
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
₹3.64M₹3.94M₹4.68M₹4.98M
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij ThoughtSpot zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Informatietechnoloog (IT) bij ThoughtSpot ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹4,979,730. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ThoughtSpot voor de Informatietechnoloog (IT) functie is ₹3,637,368.

