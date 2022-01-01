Bedrijvengids
ThoughtSpot
ThoughtSpot Salarissen

ThoughtSpot's salaris varieert van $12,271 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in India aan de onderkant tot $326,625 voor een Sales in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ThoughtSpot. Laatst bijgewerkt: 11/16/2025

Software Engineer
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Marketing
Median $148K
Business Analist
$213K

Corporate Development
$159K
Data Scientist
$133K
Informatietechnoloog (IT)
$49.8K
Product Designer
$30.9K
Product Manager
$110K
Recruiter
$12.3K
Sales
$327K
Cybersecurity Analist
$107K
Software Engineering Manager
$152K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij ThoughtSpot zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij ThoughtSpot is Sales at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $326,625. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ThoughtSpot is $108,845.

