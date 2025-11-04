Bedrijvengids
Thought Machine
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineering Manager

  • Alle Software Engineering Manager Salarissen

Thought Machine Software Engineering Manager Salarissen

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in United Kingdom bij Thought Machine bedraagt in totaal £181K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Thought Machine's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/4/2025

Mediaan Pakket
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Totaal per jaar
£181K
Niveau
M3
Basissalaris
£143K
Stock (/yr)
£28.9K
Bonus
£9.6K
Jaren bij bedrijf
5 Jaren
Jaren ervaring
10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Thought Machine?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.7K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Thought Machine zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineering Manager aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij Thought Machine in United Kingdom ligt op een jaarlijkse totale beloning van £192,448. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Thought Machine voor de Software Engineering Manager functie in United Kingdom is £142,544.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Thought Machine

Gerelateerde Bedrijven

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen