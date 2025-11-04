Bedrijvengids
Thought Machine
  • Salarissen
  • Product Manager

  • Alle Product Manager Salarissen

Thought Machine Product Manager Salarissen

Product Manager vergoeding in United Kingdom bij Thought Machine bedraagt £105K per year voor IC2. Het mediane yearse vergoedinspakket in United Kingdom bedraagt in totaal £83.7K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Thought Machine's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/4/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
IC1
Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£105K
£105K
£0
£0
IC3
Senior Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC4
Principal Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Thought Machine zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij Thought Machine in United Kingdom ligt op een jaarlijkse totale beloning van £186,422. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Thought Machine voor de Product Manager functie in United Kingdom is £83,650.

