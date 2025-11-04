Bedrijvengids
Thought Machine
Thought Machine Customer Success Salarissen

De gemiddelde Customer Success totale vergoeding in United Kingdom bij Thought Machine varieert van £112K tot £159K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Thought Machine's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/4/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

£127K - £151K
United Kingdom
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
£112K£127K£151K£159K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Thought Machine zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Customer Success bij Thought Machine in United Kingdom ligt op een jaarlijkse totale beloning van £158,851. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Thought Machine voor de Customer Success functie in United Kingdom is £111,886.

Andere Bronnen