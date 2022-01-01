Bedrijvengids
Thought Machine
Thought Machine Salarissen

Thought Machine's salaris varieert van $77,555 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $237,936 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Thought Machine. Laatst bijgewerkt: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software Engineer
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Software Engineering Manager
Median $238K
Technisch Programma Manager
Median $161K

Product Manager
Median $110K
Customer Success
$182K
Recruiter
$88K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Thought Machine zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Thought Machine is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $237,936. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Thought Machine is $145,990.

