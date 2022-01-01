Thomson Reuters Salarissen

Bedrijvengids
Thomson Reuters's salaris varieert van $6,509 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service in India aan de onderkant tot $385,000 voor een Sales in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Thomson Reuters. Laatst bijgewerkt: 9/20/2025

$160K

Software Engineer
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Product Manager
Product Manager $102K
Director $169K
Product Designer
Median $90.3K

UX Designer

Data Scientist
Median $87.1K
Sales
Median $385K
Software Engineering Manager
Median $233K
UX Researcher
Median $63.7K
Human Resources
Median $372K
Business Operations
$159K
Business Analist
$24.6K
Business Development
$122K
Chief of Staff
$164K
Customer Service
$6.5K
Data Analist
$17.4K
Data Science Manager
$127K
Financieel Analist
$7.5K
Informatietechnoloog (IT)
$16.8K
Legal
$118K
Management Consultant
$96.7K
Marketing
$76.4K
Project Manager
$124K
Sales Engineer
$112K
Cybersecurity Analist
$122K
Solution Architect
$122K
Technisch Writer
$17.5K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Thomson Reuters is Sales with a yearly total compensation of $385,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Thomson Reuters is $96,714.

Andere Bronnen