Thinkific
Thinkific Salarissen

Thinkific's salaris varieert van $66,637 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter aan de onderkant tot $150,565 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Thinkific. Laatst bijgewerkt: 11/15/2025

Product Manager
Median $103K
Software Engineer
Median $108K

Full-Stack Software Engineer

Business Analist
$108K

Klantenservice
$75.4K
Marketing Operaties
$73K
Product Designer
$139K
Recruiter
$66.6K
Software Engineering Manager
$151K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Thinkific zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Thinkific is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $150,565. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Thinkific is $105,321.

