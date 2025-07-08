The Stepstone Group Salarissen

Bedrijvengids
The Stepstone Group's salaris varieert van $52,462 in totale vergoeding per jaar voor een Sales in Belgium aan de onderkant tot $184,677 voor een Data Science Manager in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van The Stepstone Group. Laatst bijgewerkt: 9/2/2025

$160K

Data Science Manager
$185K
Data Scientist
$94.4K
Informatietechnoloog (IT)
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Product Manager
$101K
Sales
$52.5K
Software Engineer
$109K
Veelgestelde vragen

The Stepstone Group şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $184,677 tazminatla Veri Bilimi Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
The Stepstone Group şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $103,850 tutarındadır.

