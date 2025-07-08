The Stepstone Group Salarissen

The Stepstone Group's salaris varieert van $52,462 in totale vergoeding per jaar voor een Sales in Belgium aan de onderkant tot $184,677 voor een Data Science Manager in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van The Stepstone Group . Laatst bijgewerkt: 9/2/2025