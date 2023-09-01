The ODP Corporation Salarissen

Bedrijvengids
The ODP Corporation's salaris varieert van $139,300 in totale vergoeding per jaar voor een Sales aan de onderkant tot $190,950 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van The ODP Corporation. Laatst bijgewerkt: 9/2/2025

$160K

Software Engineer
Median $171K
Sales
$139K
Software Engineering Manager
$191K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij The ODP Corporation is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $190,950. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij The ODP Corporation is $171,000.

