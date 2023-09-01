The Economist Salarissen

Bedrijvengids
The Economist's salaris varieert van $47,509 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $186,961 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van The Economist. Laatst bijgewerkt: 9/2/2025

$160K

Software Engineer
Median $47.5K
Software Engineering Manager
Median $187K
Product Manager
$108K

Sales
$98.5K
UX Researcher
$91.4K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij The Economist is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $186,961. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij The Economist is $98,500.

