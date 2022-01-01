Bedrijvengids
The Clorox Company
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

The Clorox Company Salarissen

The Clorox Company's salaris varieert van $109,450 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant aan de onderkant tot $236,640 voor een Human Resources aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van The Clorox Company. Laatst bijgewerkt: 9/1/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $121K
Accountant
$109K
Business Development
$161K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Customer Service
$117K
Data Science Manager
$172K
Human Resources
$237K
Informatietechnoloog (IT)
$131K
Sales
Median $165K
Solution Architect
Median $190K
Venture Capitalist
$130K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij The Clorox Company zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij The Clorox Company is Human Resources at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $236,640. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij The Clorox Company is $146,265.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor The Clorox Company

Gerelateerde Bedrijven

  • Newell Brands
  • Overstock
  • Berkshire Hathaway
  • The Home Depot
  • Best Buy
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen