The Boring Company
The Boring Company Salarissen

The Boring Company's salaris varieert van $89,550 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $230,000 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van The Boring Company. Laatst bijgewerkt: 9/1/2025

$160K

Software Engineer
Median $230K

Full-Stack Software Engineer

Mechanisch Ingenieur
Median $90K
Data Scientist
$149K

Hardware Engineer
$143K
Product Designer
$89.6K
Project Manager
$154K
Recruiter
$119K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij The Boring Company is Software Engineer met een jaarlijkse totale beloning van $230,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij The Boring Company is $142,811.

