TexeI
    Texeï is a consulting firm that specializes in Salesforce and Heroku applications. They provide consulting, implementation, and training services, emphasizing agile methodologies.

    https://texei.com
    2016
    Oprichtingsjaar
    90
    Aantal Werknemers
    $10M-$50M
    Geschatte Omzet
