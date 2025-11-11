Tesla Netwerk Engineer Salarissen

Netwerk Engineer vergoeding in United States bij Tesla varieert van $206K per year voor P2 tot $330K per year voor P4. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $331K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tesla's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/11/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen ( /yr ) Bonus P1 Associate Engineer ( Instapniveau ) $ -- $ -- $ -- $ -- P2 Engineer $206K $155K $51.3K $0 P3 Senior Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- P4 Staff Engineer $330K $215K $104K $11.5K Bekijk 2 Meer Niveaus

Vesting Schema Hoofdschema Alternatief 1 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij Tesla zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 6.25 % driemaandelijks ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU. 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij Tesla zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 2.08 % maandelijks ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

Wat is het vestigingsschema bij Tesla ?

