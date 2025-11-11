Bedrijvengids
Tesla
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Full-Stack Software Engineer

  • Greater Austin Area

Tesla Full-Stack Software Engineer Salarissen in Greater Austin Area

Full-Stack Software Engineer vergoeding in Greater Austin Area bij Tesla varieert van $122K per year voor P1 tot $273K per year voor P4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Austin Area bedraagt in totaal $176K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tesla's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/11/2025

Gemiddelde Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
P1
Associate Engineer(Instapniveau)
$122K
$115K
$5.4K
$1.9K
P2
Engineer
$197K
$146K
$50.9K
$625
P3
Senior Engineer
$226K
$165K
$61.4K
$0
P4
Staff Engineer
$273K
$205K
$67.5K
$0
Bekijk 2 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Tesla zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Tesla zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij Tesla in Greater Austin Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $272,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Tesla voor de Full-Stack Software Engineer functie in Greater Austin Area is $181,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Tesla

Gerelateerde Bedrijven

  • Sunrun
  • Vroom
  • Volta Charging
  • Yelp
  • Expedia
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen