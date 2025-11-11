Bedrijvengids
Tesla
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Full-Stack Software Engineer

  • Berlin Metropolitan Region

Tesla Full-Stack Software Engineer Salarissen in Berlin Metropolitan Region

Full-Stack Software Engineer vergoeding in Berlin Metropolitan Region bij Tesla varieert van €79K per year voor P2 tot €95K per year voor P3. Het mediane yearse vergoedinspakket in Berlin Metropolitan Region bedraagt in totaal €81K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tesla's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/11/2025

Gemiddelde Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
P1
Associate Engineer(Instapniveau)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Engineer
€79K
€70.4K
€8K
€662.1
P3
Senior Engineer
€95K
€83.1K
€11.9K
€0
P4
Staff Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Tesla zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Tesla zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij Tesla in Berlin Metropolitan Region ligt op een jaarlijkse totale beloning van €112,767. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Tesla voor de Full-Stack Software Engineer functie in Berlin Metropolitan Region is €77,914.

