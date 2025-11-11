Productie Engineer vergoeding in United States bij Tesla varieert van $97.4K per year voor P1 tot $242K per year voor P4. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $134K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tesla's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/11/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
P1
$97.4K
$91.1K
$3.6K
$2.6K
P2
$131K
$110K
$20K
$1.1K
P3
$171K
$137K
$33.4K
$778
P4
$242K
$153K
$80.7K
$8K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Tesla zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
