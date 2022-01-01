Bedrijvenoverzicht
Tesco
Tesco Salarissen

Het salarisbereik van Tesco varieert van $6,071 in totale vergoeding per jaar voor een Personeelszaken aan de onderkant tot $160,217 voor een Product Designer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Tesco. Laatst bijgewerkt: 8/16/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Data-ingenieur

Software Engineering Manager
Median $104K
Productmanager
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Data Wetenschapper
Median $91.3K
Technisch Programma Manager
Median $48.2K
Administratief Medewerker
Median $30.8K
Verkoop
Median $31.8K
Accountant
$44.1K

Technisch accountant

Bedrijfsontwikkeling
$100K
Copywriter
$38.5K
Klantenservice
$32K
Data Analist
$63.7K
Data Science Manager
$64.2K
Financieel Analist
$137K
Grafisch Ontwerper
$121K
Personeelszaken
$6.1K
Informatietechnoloog (IT)
$78.2K
Juridisch
$33.7K
Management Consultant
$85.6K
Product Designer
$160K
Recruiter
$47.8K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Tesco is Product Designer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $160,217. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Tesco is $63,729.

