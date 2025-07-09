Bedrijvenoverzicht
Tennr
Tennr Salarissen

Het salarisbereik van Tennr varieert van $24,971 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $261,685 voor een Productmanager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Tennr. Laatst bijgewerkt: 8/16/2025

$160K

Productmanager
$262K
Software Engineer
$25K
Solution Architect
$159K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Tennr je Productmanager at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $261,685. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Tennr je $159,200.

Overige bronnen