Tencent Holdings Salarissen

Het salarisbereik van Tencent Holdings varieert van $43,084 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $666,650 voor een Informatietechnoloog (IT) aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Tencent Holdings . Laatst bijgewerkt: 8/16/2025