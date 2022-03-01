Bedrijvenoverzicht
Tencent Holdings
Tencent Holdings Salarissen

Het salarisbereik van Tencent Holdings varieert van $43,084 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $666,650 voor een Informatietechnoloog (IT) aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Tencent Holdings. Laatst bijgewerkt: 8/16/2025

$160K

Business Analist
$43.1K
Bedrijfsontwikkeling
$108K
Data Wetenschapper
$63.5K

Informatietechnoloog (IT)
$667K
Juridisch
$301K
Partner Manager
$158K
Productmanager
$55.9K
Software Engineer
$102K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Tencent Holdings is Informatietechnoloog (IT) at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $666,650. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Tencent Holdings is $104,824.

Overige bronnen