Bedrijvenoverzicht
Tenable
Tenable Salarissen

Het salarisbereik van Tenable varieert van $43,447 in totale vergoeding per jaar voor een Data Wetenschapper aan de onderkant tot $487,775 voor een Productmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Tenable. Laatst bijgewerkt: 8/16/2025

$160K

Productmanager
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Software Engineer
Median $149K

Full-Stack software-ingenieur

Verkoop
Median $170K

Klantensucces
$214K
Data Wetenschapper
$43.4K
Informatietechnoloog (IT)
$83.6K
Marketing Operaties
$67.3K
Product Designer
$127K
Recruiter
$140K
Software Engineering Manager
$205K
Solution Architect
$276K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Aandelen type
RSU

Bij Tenable zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (6.25% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Tenable is Productmanager at the Principal Product Manager level with a yearly total compensation of $487,775. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tenable is $159,516.

