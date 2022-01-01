Bedrijvenoverzicht
Tempus Salarissen

Het salarisbereik van Tempus varieert van $29,108 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Medewerker aan de onderkant tot $256,275 voor een Verkoop aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Tempus. Laatst bijgewerkt: 8/16/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Data Wetenschapper
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Software Engineering Manager
Median $185K

Productmanager
Median $152K
Administratief Medewerker
$29.1K
Business Analist
$68.6K
Klantenservice
$56.8K
Klantensucces
$69.7K
Data Analist
$79.6K
Programmamanager
$84.6K
Verkoop
$256K
Cyberbeveiligingsanalist
$140K
Technisch Schrijver
$76.4K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Aandelen type
RSU

Bij Tempus zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (6.25% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Tempus is Verkoop at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $256,275. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Tempus is $128,945.

Overige bronnen